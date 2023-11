Portillo: “Napoli tra le squadre italiane più forti, giocatore che mi piace…..

Javier Portillo, ex Real Madrid e Fiorentina ha rilasciato un intervista su TMW per parlare del match di stasera al Bernabeu tra Real contro il Napoli.

Che partita ti aspetti di vedere al Bernabeu? “Mi aspetto una gara molto equilibrata tra le 2 squadre, Il Real non deve sottovalutare il Napoli, considerando alcune assenze importanti da parte dei blancos.

Vedi il Real competitivo per tutte le competizioni? Il Real deve sempre competere per tutti i trofei, lo dice la storia.

Come vedi il Napoli per questo match? Il Napoli è campione in carica, nonostante il cambio allenatore, resta ancora una delle squadre più forti in Italia.

Quale il tuo giocatore preferito del Napoli? Senza dubbio Victor Osimhen, uno dei centravanti più forti in circolazione ed ha portato con i suoi gol alla vittoria dello scudetto del Napoli. Mi piace molto come attacca area di rigore e la sua intensità“.