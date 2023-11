Mazzarri a Sportmediaset: “Col Real voglio vedere i progressi fatti a Bergamo. Osimhen? Non ha 90 minuti nelle gambe”

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Si è parlato a proposito della sfida di Champions League contro il Real Madrid.

“Incontrare il Real Madrid è come incontrare Djokovic nel tennis? Certo, è affascinante. Sappiamo che dobbiamo far bene, altrimenti sono dolori. A fare certe gare hai un’adrenalina superiore. Poi ti piace anche confrontarti con il top del calcio Mondiale. Serve un Napoli alla Sinner in Coppa Davis? Sì, meglio ancora. Io vorrei vedere i progressi fatti a Bergamo. Se questi ragazzi tornano a fare cosa facevano l’anno scorso diranno la loro anche contro squadre top. Osimhen? Non ha 90 minuti, deve arrivarci più avanti. Ora vediamo se aumenterò il minutaggio”.