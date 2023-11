Corbo: “Vediamo come andrà contro il Real. Dopo l’Inter, a Mazzarri bisognerà fare delle domande”

Il giornalista Antonio Corbo, attraverso le pagine del quotidiano la Repubblica, ha parlato di Walter Mazzarri e del suo lavoro sulla panchina del Napoli.

Questo quanto si legge: “Vediamo come va stasera, tra il Napoli quarto in Italia e il Real Madrid primo in Spagna. Da studiare l’impatto domenica con l‘Inter capolista, poi bisognerà decidere. Non ci sarà più un Garcia da mettere sotto accusa. A Mazzarri sarà opportuno chiedere se ritiene il Napoli certo di qualificarsi per la Champions 2024, ancora più ricca, o se ha bisogno di un paio di ricambi a gennaio. Un mediano incontrista e un difensore sinistro. Decisione doppia: i nomi giusti e chi li sceglie”.