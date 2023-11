Napoli, De Laurentiis ottiene mezzo milione dalle multe dei calciatori azzurri

Dopo la pubblicazione del bilancio da record dell’ultima stagione dei partenopei, il portale specializzato Calcio & Finanza analizza gli ultimi conti del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis; il patron azzurro nella scorsa stagione ha incassato 429.753 euro dall’incasso delle multe imposte ad alcuni calciatori azzurri, la vicenda cominciata nel 2019 con l’ammutinamento e che si concluse con l’esonero di Carlo Ancelotti e negli anni successivi l’addio a diversi giocatori.

Il caso riguardava anche alcuni ex senatori della squadra come Callejon, Allan, Insigne, Koulibaly, Mertens e per alcuni si è arrivati anche in tribunale ( i casi Hysaj e Allan su tutti). Questa storia ha permesso al Napoli di incassare quasi mezzo milione di euro. Cifre importanti anche dall’ultimo Mondiale della scorsa stagione; alla voce ‘Altri ricavi da gestione calciatori’, pari a 1.943.157 euro complessivi, e 1.142.821 euro derivano dalla partecipazione dei calciatori al Mondiale 2022 giocato in Qatar.