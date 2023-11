Tina: “Il Napoli perdendo a Madrid complicherebbe la gara con l’Inter”

Pasquale Tina, giornalista del quotidiano ‘La Repubblica’ e inviato della redazione Radio Marte al seguito della SSC Napoli, questa mattina dal Centro Tecnico di Castel Volturno, la squadra allenata da Walter Mazzarri si è ritrovata per la seduta di allenamento alla vigilia della sfida di Champions League di domani in casa del Real Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, esprimendo il suo parere sulla partita del Bernabeu. Queste le sue parole:

“La partita di Madrid vale poco, rispetto alla successiva di campionato? Contro l’Inter è più importante per tornare a giocarsi lo scudetto, ma una prestazione di sostanza getterebbe le basi per quella di campionato. Perdere male, invece, rappresenterebbe un problema per il Napoli in via di guarigione ed ancora convalescente: servono delle prove importanti, se vuole tornare ad essere protagonista. Il Napoli dello scorso anno, se ricordate, non faceva calcoli contro nessuno”.