Atalanta-Napoli, il bel gesto di Anguissa

Nei minuti finali di Atalanta-Napoli la squadra di Gasperini non restituisce la palla agli azzurri, Hateboer di fatto rimette in gioco il pallone dopo che Juan Jesus lo aveva fatto uscire volontariamente per far soccorre Osimhen, colpito alla testa.

Poco dopo Anguissa guadagna una rimessa laterale e toglie la palla dalle mani del raccattapalle con un gesto di disappunto. Il centrocampista azzurro si rende subito conto di quanto successo e di aver sbagliato, abbracciandolo si scusa con il ragazzo a bordocampo dimostrando grande fair play.