Zazzaroni, giornalista, ha scritto sul Corriere dello Sport poche righe sul debutto odierno di Walter Mazzarri in Atalanta-Napoli. Queste le sue parole: “Oggi torna in scema Walter Mazzarri, che ha due anni in meno del suo avversario, Gasperini. Ho il sospetto che, in caso di sconfitta a Bergamo, nessuno perdonerebbe Mazzarri“.