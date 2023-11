Maradona, il profilo Instagram annuncia “M10 Memorial”. Ecco di che si tratta

Chi ama non dimentica. Non solo nel giorno dell’anniversario della sua morte, ma sempre. Diego Armando Maradona viene omaggiato ogni giorno con iniziative, murales o semplici post sui social. Per l’occasione, il profilo ufficiale del Pibe de Oro ha annunciato: “Diego vive in ognuno di noi. Presto vivrà al M10 Memorial. Dove vive Maradona”. Per ora si tratta solo di un sito web in cui scrivergli un messaggio. Presto, però, diventerà un grattacielo a lui dedicato con tanto di foto e numero 10 fatto di luci. “Per onorare la sua eredità e realizzare la sua volontà, abbiamo firmato i documenti necessari e versato il nostro contributo per dare inizio a questa nuova tappa”, avevano già annunciato tempo fa i figli su Facebook. “Ringraziamo il governo nazionale, il governo della città e la Corporación Puerto Madero per la collaborazione e l’impegno. In ogni murale, tatuaggio, canzone e tributo, nostro padre è presente. Grazie alla comunità maradoneana per l’amore di sempre”.