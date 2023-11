UFFICIALE – Convocati Napoli, Mazzarri può affidarsi a Osimhen!

Domani il Napoli affronterà l’Atalanta alla Gewiss Arena alle ore 18:00. Esordio in questa stagione per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli a distanza di dieci anni dall’ultima volta. Entrambe le compagini lottano per conquistare un posto in Champions League 2024-2025. Il Napoli si trova al quarto posto con 21 punti, un punto in più rispetto all’Atalanta quinta con 20 punti. Il Napoli sul proprio sito ufficiale ha presentato la lista dei calciatori disponibili per il match di domani. Mazzarri dovrà disputare la partita senza Lindstrom e Mario Rui infortunati ma tra i convocati torna Osimhen. Ecco i convocati:

Portieri – Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex.

Difensori – Di Lorenzo Giovanni, Juan Jesus, Natan Bernardo De Souza, Olivera Mathias, Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Alessandro Zanoli.

Centrocampisti – Anguissa Frank, Cajuste Jens, Elmas Eljif, Gaetano Gianluca, Lobotka Stanislav, Demme Diego, Zielinski Piotr.

Attaccanti – Politano Matteo, Kvaratskhelia Kvicha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio, Osimhen Victor.