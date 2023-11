La Lega Serie A contro la violenza sulle donne, partecipa anche Simeone

Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nel corso degli anni, sono state portate avanti campagne per sensibilizzare su questo delicato tema. Anche la Lega Serie A partecipa lanciando messaggi e portando avanti la sua campagna Un rosso alla violenza. Uno dei gesti più noti consiste nell’applicare una striscia rossa sul volto dei calciatori in occasione delle partite che capitano vicino a questa giornata. In uno dei post diffusi sui profili social dalla Lega, figura l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone insieme alla sua compagna Giulia Coppini.