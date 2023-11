Scalvini: “Napoli? Sono ottimista. Vi spiego come si fermano Osimhen e Kvaratskhelia”

Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, è stato intervistato da L’Eco di Bergamo. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito della partita Atalanta-Napoli.

“Sto superando un periodo di lombalgia che mi ha tenuto fuori dal rettangolo verde. Fortunatamente, il recupero procede bene e sono ottimista per la partita contro il Napoli. È importante tornare in forma e dare il mio contributo alla squadra. La partita contro il Napoli? Ogni partita in Serie A presenta le sue insidie. Contro l’Udinese, abbiamo avuto delle difficoltà ma abbiamo pareggiato per merito del nostro spirito di gruppo. Il Napoli, con il suo recente cambio di allenatore, sarà un avversario tosto, ma siamo concentrati e motivati per affrontarli. Come si ferma il Napoli? Affrontare giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen richiede un lavoro di squadra e una solida difesa. Il nostro obiettivo è collaborare in gruppo per neutralizzare le loro armi”.