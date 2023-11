Globe Soccer Awards, svelati i candidati: c’è De Laurentiis e due calciatori azzurri

Quest’anno, ai Dubai Globe Soccer Awards, sono tantissimi i candidati protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli la scorsa stagione.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 19 gennaio prossimo a Dubai e le votazioni sono aperte da oggi ai tifosi di tutto il mondo (vote.globesoccer.com), mentre le rose dei finalisti saranno votate dal 12 al 28 dicembre, sia dai tifosi sia dalla giuria ufficiale di Globe Soccer.

Trenta candidati per il titolo di Best Men’s Player, tra cui i due azzurri Kvaratskhelia e Osimhen; tra i protagonisti della scorsa stagione vincente c’è anche Kim, attuale difensore del Bayern Monaco.

Ma tra i protagonisti non ci sono solo calciatori, bensì dirigenti e allenatori; infatti, nelle candidature per i migliori tecnici spicca il nome di Luciano Spalletti, protagonista dell’annata vincente del Napoli.

Nella lista dei migliori dirigenti c’è anche il nome di Cristiano Giuntoli, oggi dirigente della Juventus.

Infine, la società partenopea vanta tra i candidati per la categoria “best president” il presidente Aurelio De Laurentiis.