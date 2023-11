Magoni: “Esonero Garcia? Cambiamento traumatico ma ora tocca ai giocatori. Ecco perché sarà fondamentale Atalanta-Napoli”

Oscar Magoni, ex calciatore di Napoli e Atalanta ed attuale direttore sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante il programma radiofonico Punto Nuovo Sport.

Il doppio ex, in vista del match di sabato pomeriggio tra Atalanta e Napoli, si è espresso riguardo le ultime novità sulla panchina della società partenopea: “Garcia non ha mai avuto un buon rapporto né con la squadra né con l’ambiente. Questo cambiamento in panchina può essere traumatico, ma i calciatori ne troveranno beneficio: ora tocca a loro”.

L’ex Napoli ha speso anche alcune parole sul nuovo allenatore, Walter Mazzarri: “Walter è un ottimo allenatore, ha molta esperienza. È importante che faccia quello che ha sempre fatto, con positivismo e pragmatismo, ma è altrettanto importante avere un buon feeling con squadra e società. Fa la differenza la serenità ambientale, modulo e stile di gioco conta poco perché la squadra ha la consapevolezza di essere forte”.

Infine, in merito alla sfida di sabato, presenta le due squadre: “Contro l’Atalanta mi aspetto un Napoli diverso, per approccio e personalità. Questa partita sarà fondamentale sia per Napoli che per l’Atalanta, non solo per lo scontro diretto. La formazione di Gasperini è una squadra di grande valore e vuole puntare alla Champions, il Napoli ha bisogno di ripartire dopo l’esonero di Garcia”.