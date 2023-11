SSC Napoli, il report dell’allenamento: le ultime su Osimhen

La SSC Napoli, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento mattutino del giorno 21 novembre.

Il nuovo allenatore Walter Mazzarri ha accolto alcuni giocatori, rientrati dopo gli impegni con le proprie nazionali, in attesa di avere a disposizione tutto il gruppo in vista del match tra Atalanta e Napoli, in programma sabato prossimo alle 18 allo Gewiss Stadium di Bergamo. Novità per Victor Osimhen.

Ecco quanto riportato: “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con esercitazione atletica su circuito di attrezzi.

Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e una serie di partitine. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Ostigard, Kvaratskhelia, Lobotka e Cajuste. Tutti hanno svolto lavoro di scarico. Osimhen ha effettuato lavoro personalizzato in palestra e campo”.