Euro2024, la Croazia condanna l’Italia al sorteggio: sarà quarta fascia per gli azzurri

In serata la Croazia centra la qualificazione e sale così a 21 il numero delle nazionali sicure di partecipare a Euro 2024. A marzo si completerà il quadro con i playoff, le cui qualificate sono determinate dall’ultima UEFA Nations League. Sabato 2 dicembre alle 18 ad Amburgo si terrà il sorteggio dei gironi. Brutte notizie per l’Italia, tra le seconde classificate dei gruppi che ha ottenuto meno punti e per questo sarà in quarta e ultima fascia. Mancano solo tre squadre, che saranno note solamente a marzo con i playoff.

Playoff Lega A

Polonia – Estonia

Galles – Finlandia/Ucraina/Islanda

Playoff Lega B

Israele – Ucraina/Islanda

Bosnia Erzegovina – Finlandia/Ucraina

Playoff Lega C

Georgia – Lussemburgo

Grecia – Kazakistan

TESTE DI SERIE SORTEGGIO

Germania

Portogallo

Francia

Spagna

Belgio

Inghilterra

SECONDA FASCIA

Ungheria

Turchia

Romania

Danimarca

Albania

Austria

TERZA FASCIA

Olanda

Scozia

Slovenia

Slovacchia

Croazia

Repubblica Ceca

QUARTA FASCIA

Italia

Serbia

Svizzera

Qualificata Playoff 1

Qualificata Playoff 2

Qualificata Playoff 3