È periodo di qualificazioni per il Campionato Europeo Under 21, con molte partite avvincenti in programma. Tra queste, spicca la sfida in serata tra Galles e Danimarca. Di seguito, trovi il dettaglio del programma delle partite in programma.

Le partite in programma per oggi:

11:00 Bielorussia U21-Croazia U21

15:00 Grecia U21-Portogallo U21

18:00 Svezia U21-Olanda U21

19:00 Galles U21-Danimarca U21