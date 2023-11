Probierz: “Zielinski non ha giocato perché non stava bene, la sua assenza ci ha complicato i piani”

Al termine della sfida tra Repubblica Ceca e Polonia ha parlato il ct della nazionale polacca Michael Probierz. Il commissario tecnico della nazionale polacca ha spiegato il motivo dell’assenza del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, che ha saltato la sfida tra le due nazionali. Queste le sue parole: “Zielinski non ha giocato perché non stava bene, e naturalmente, la sua assenza ha complicato i nostri piani. Dovevamo reagire, in questa partita avevamo bisogno di un giocatore come Jakub Piotrowski. In generale abbiamo giocato una buona partita, ma in alcuni momenti ci è mancata la concentrazione”.