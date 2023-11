CdS – Raspadori, il ragazzo che somiglia a Pablito Rossi segna nel momento più importante e delicato della sfida

Il Corriere della Sera parla all’interno della propria edizione odierna della sfida di ieri sera tra l’Italia di mister Spalletti e la Macedonia terminata 5-2. Il giornalista Alessandro Bocci parla di Raspadori, del suo gol che porta la sfida sul 4-2 e caccia di nuovo indietro la nazionale macedone. Queste le sue parole: “Aveva già segnato un gol sullo 0-0, che viene però cancellato da un fuorigioco, si riesce a riscattare nel momento più difficile della gara. Il ragazzo che assomiglia a Pablito Rossi segna nello stadio in cui 50 anni fa Gigi Riva, il principe dei nostri attaccanti, aveva realizzato il suo ultimo gol in Nazionale. In Germania ci sarà da soffrire, lottare, provare a vincere per evitare di perdere la sfida. Basta un pari agli azzurri, questo è vero, ma servirà la miglior Italia, tosta e soprattutto combattiva”.