Infortunio Mario Rui – Quando dovrebbe tornare e quante partite salterà

Brutta tegola in casa Napoli che perde Mario Rui per una lesione di medio grado del muscolo adduttore sinistro. Il terzino dovrebbe stare fermo per almeno 5 settimane lasciando il solo Olivera come padrone della fascia sinistra. L’altra alternativa potrebbe essere schierare Natan sull’esterno come ha già fatto in qualche partita in Brasile. La speranza è di recuperare Mario Rui entra la fine dell’anno, contro la Roma il 23 dicembre o contro il Monza nella sfida che chiuderà il 2023 al Maradona il 29 dicembre. Il Napoli ha pensato anche di tornare sul mercato degli svincolati ma l’idea è stata subito accantonata. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.