De Canio: “La situazione di Garcia è influenzata dalla mancanza di risultati”

Luigi De Canio, allenatore, ha condiviso le sue opinioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La situazione di Garcia è influenzata dalla mancanza di risultati, derivanti da un suo approccio estremamente negativo. La mancanza di una figura qualificata nel dialogo con l’allenatore ha contribuito a questo grave equivoco. Non credo che Garcia abbia fatto molto per rimanere e risolvere i problemi. Riguardo a Tudor, ha avuto esperienze positive con squadre di un certo livello. Tuttavia, è importante capire come possa integrarsi in un ambiente calcistico esigente che desidera immediatamente tornare ai vertici. Non conosco la reazione che l’uomo e il professionista potrebbero avere, ma è competente e ha una buona conoscenza del calcio italiano”.