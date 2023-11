Ecco i migliori italiani della Serie A, la situazione

In un periodo difficile per il Napoli, spicca la performance di Matteo Politano, un giocatore che ha beneficiato dell’attenzione di Garcia, riuscendo spesso a segnare. Attualmente, Politano è il miglior calciatore italiano della Serie A per media voto, seguito da due giocatori del Monza: Colpani e Di Gregorio. Per questa valutazione, sono stati presi in considerazione solo i giocatori che sono stati valutati in almeno 10 occasioni.

1. Matteo Politano (Napoli) 6.64

2. Andrea Colpani (Monza) 6.58

3. Michele Di Gregorio (Monza) 6.55

4. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.50

5. Giacomo Bonaventura (Fiorentina) 6.46