I migliori 5 centrocampisti dopo 12 giornate di Serie A

Andrea Colpani sta entusiasmando Monza e ha ottenuto la convocazione in Nazionale, proprio durante la fase cruciale delle sfide. Ha segnato sei gol in dodici partite, un rendimento da vero centravanti. A seguire, nel podio, ci sono i giocatori dell’Inter, Calhanoglu e Mkhitaryan, entrambi con la stessa media voto. È importante notare che questa classifica tiene conto solo dei centrocampisti che hanno ricevuto una valutazione in almeno dieci partite.

1. Andrea Colpani (Monza) 6.58

2. Hakan Calhanoglu (Inter) 6.50

3. Henrikh Mkhitaryan (Inter) 6.50

4. Giacomo Bonaventura (Fiorentina) 6.46

5. Teun Koopmeiners (Atalanta) 6.36