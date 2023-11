Il Mattino – Politano convocato: ha convinto Spalletti a suon di gol e di assist. Il punto

Il Mattino di oggi offre un focus su Matteo Politano. L’azzurro vive un momento di grazia davvero incredibile. Mai come in questi primi mesi della stagione era stato così decisivo con gol, assist e prestazioni superbe. Spalletti non ha potuto più ignorarlo e così, finalmente, il nome 30enne romano è spuntato nella lista dei convocati in Nazionale maggiore. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ha convinto il suo ex allenatore ai tempi del Napoli a suon di gol, assist e prestazioni importanti. Basti pensare che l’esterno offensivo ha messo a segno fin qui sei reti tra campionato e Champions con il Napoli, condite da tre assist oltre ad un rigore procurato. Un magic moment insomma, che non poteva certo sfuggire al ct che già lo aveva chiamato in Nazionale proprio al suo esordio sulla panchina dell’Italia. Politano giocò titolare su di un campo, ai limiti della praticambilità (eufemismo) in Macedonia tanto tanto da alzare bandiera bianca per un’infortunio nell’intervallo e tornare a Napoli e saltare la sfida con l’Ucraina a Milano, Corsi e ricorsi storici, la sfida si ripropone, gli avversari sono gli stessi e Politano avrà la possibilità di dare il suo contributo con la maglia dell’Italia per centrare la qualificazione alle fasi finali dei prossimi campionati europei”.