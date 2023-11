Zazzaroni: “Vi dico i miei pronostici di questa giornata”

Ivan Zazzaroni sfida da tempo Fabio Caressa nei pronostici nella trasmissione radiofonica Deejay Football Club. A causa della partecipazione del giornalista di Sky Sport a Pechino Express con la figlia, il direttore del Corriere dello Sport ha sfidato l’ex calciatore Filippo Galli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Lecce-Milan X non me la sento di mettere la vittoria dei rossoneri, Juventus-Cagliari 1 non ho dubbi. Monza-Torino X mi aspetto una partita equilibrata, Napoli-Empoli 1, altrimenti Garcia saluterà la compagnia. Fiorentina-Bologna 1 o 2, Udinese-Atalanta X, Lazio-Roma X il risultato che mi auguro, Inter-Frosinone 2 così gli interisti sono tranquilli che vincerà la propria squadra”.