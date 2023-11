GdS – Napoli a tratti svogliato contro l’Union, sabato prima volta in ritiro

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri il Napoli nonostante abbia avuto un pizzico di sfortuna, non ha fatto comunque una prova brillante contro i tedeschi e si profila una novità importante in vista dell’Empoli: “Vero è che gli azzurri hanno preso anche un palo (come i tedeschi), ma nel complesso la squadra è parsa svogliata in alcuni momenti chiave e in Champions serve la massima concentrazione sempre. Per questo motivo sabato la squadra andrà per la prima volta in ritiro prima di un match casalingo. Si gioca domenica alla 12.30 con l’Empoli ma in questi casi meglio premunirsi”.