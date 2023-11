Real Madrid-Napoli, sold out il settore ospiti. La nota della società

Mercoledì 29 novembre alle ore 21 si giocherà Real Madrid-Napoli, quinta partita della fase a gironi di Champions League. Sarà una sfida molto dura quanto importante per gli azzurri. Con un risultato positivo, gli azzurri possono chiudere in maniera definitiva il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Intanto, i calciatori potranno contare sul massimo supporto dei tifosi. Infatti, il settore ospiti del Santiago Bernabeu è finito sold out, come comunicato dalla Ssc Napoli sul proprio sito ufficiale. Di seguito, la nota. “SSC Napoli comunica il sold out dei biglietti del settore ospiti per Real Madrid-Napoli che si disputerà il 29 novembre alle ore 21:00 allo Stadio Santiago Bernabéu”.