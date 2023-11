Garcia a SportMediaset: “Rete subita? È colpa mia. Il gol annullato ad Anguissa? Mi fido di Makkelie, ma…”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset a proposito della partita di Champions League Napoli-Union Berlino.

“Non hai meritato di non vincerla, ma il risultato è questo. Anche se abbiamo fatto bene e abbiamo segnato contro una squadra che gioca in contropiede. Abbiamo fatto la cosa più difficile andando avanti nel punteggio, poi abbiamo commesso un errore su un nostro corner dove gli abbiamo concesso un contropiede, che è la loro qualità. Sapevamo che potevano metterci in difficoltà sulle palle inattive e sulle differenze. Ne abbiamo dimenticata una e questa cosa ci penalizza perché ci impedisce di prendere i 3 punti, di stare più tranquilli e di avere meno amarezza”.

“Quanto si arrabbia un allenatore davanti ad un gol subito come questo? Così si può prendere lezione e far vedere ai giocatori che dobbiamo essere più attenti su queste situazioni. È previsto che quando non vinciamo indietro siamo 3 ma quando vinciamo siamo in 4 per avere una sicurezza in più. Non ha funzionato, è colpa mia. Devo insistere di più per far imparare questa cosa”.

“Che critica si farebbe? Sono il primo ad essere critico su di me. Trarrò anche io una lezione da stasera, ma siamo in corsa e non è tutto da buttare. Abbiamo fatto una buona gara, non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Anche vincendo dovevamo fare un risultato positivo con il Real Madrid o battere il Braga. Faremo di tutto per andare agli ottavi”.

“È mancata la concretezza? Sì, dovevamo essere più cinici nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione. L’obiettivo era fare il secondo gol per stare più tranquilli. Il gol annullato ad Anguissa? Non l’ho visto, lasciamo fiducia al Var. In passato Makkelie ha lasciato di più correre, ma se ha deciso così dopo aver rivisto significa che aveva ragione lui”.