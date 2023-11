Cm.it – Napoli, occhi su Farioli. Il tecnico è seguito con attenzione

Francesco Farioli, giovane allenatore italiano di 34 anni, è una delle principali rivelazioni di questa annata calcistica. Ex collaboratore di Roberto De Zerbi, ha cominciato la sua carriera in Turchia allenando Fatih Karagumruk e Alanyaspor. In estate, è stato scelto dalla dirigenza del Nizza come nuovo allenatore. La formazione francese, tra le più in forma d’Europa, è attualmente capolista in Ligue 1, dove ha rimediato la bellezza di 0 sconfitte e solo 4 gol subiti. Maurizio Micheli, capo dell’area scouting del Napoli, lo ha appuntato con attenzione. Che possa divenire il nuovo allenatore dei partenopei non è una certezza, ma è sicuramente una delle opzioni. A riportare è la redazione di Calciomercato.it.