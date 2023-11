Il Mattino – Rinnovo Politano, si punta ad un accordo fino al 2028. I dettagli

Le recenti prestazioni positive di Matteo Politano hanno rubato l’occhio ad Aurelio De Laurentiis. Da settimane, si discute del suo rinnovo, visto che a giugno andrà in scadenza. Il Napoli possiede un’opzione unilaterale di rinnovo automatico per un’altra stagione (quindi fino al 2025). L’obiettivo è quello di prolungare l’accordo fino al 2028 con relativo adeguamento dell’ingaggio. Il primo accordo tra le parti era in programma nei giorni scorsi, ma è slittato alla settimana prossima. Se ne parlerà durante la prossima pausa delle Nazionali. A riportare è Il Mattino.