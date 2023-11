Umberto Chiariello, giornalista tifoso azzurro, ha parlato di Garcia ai microfoni di Canale 21: “Garcia sta sbagliando la gestione delle partite e dei cambi, che senso ha fare sostituzioni all’80’? Il tecnico per paura si sta affidando sempre e solo agli 11 che gli danno più garanzie. Quello di ieri è un pareggio che sa di sconfitta e ora con l’Empoli non sarà facile perchè è una squadra in crescita e ha battuto la Fiorentina al Franchi.”