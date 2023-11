Tiribocchi: “Napoli favorito contro l’Union. Raspadori? Ha qualità e sente la porta”

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte – nel corso di “Marte Sport Live” – soffermandosi sulla partita tra Napoli e Union Berlino.

Queste le sue parole: “Il Napoli è chiaramente favorito domani contro l’Union, però è sempre una gara di Champions e stavolta i tedeschi sono mentalmente meno tesi, questo è l’aspetto che non va ignorato. Non sentiranno su di loro la pressione dello stadio, non avranno la necessità di fare punti per provare a centrare la qualificazione. Mentalmente, anche se sembra paradossale, giocare dopo 12 sconfitte significa non vedere l’ora che questa serie finisca; invece, l’altra volta c’era la convinzione e la necessità di interrompere la serie di sconfitte”.

E ancora: “Sarà una partita fisicamente impegnativa, è chiaro che il Napoli ha un altro livello tecnico. Per gli azzurri è una gara da vincere per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi. L’Union giocherà chiuso? Credo sia una mentalità italiana, non penso che i tedeschi giocheranno in maniera difensiva. Il Napoli sta avendo più difficoltà a vincere in casa anche perché l’impostazione è di giocare in modo più veloce rispetto allo scorso anno, se possibile in ripartenza, e questo contro squadre chiuse, che vengono al Maradona raccolte, non sempre riesce”.

Infine, parentesi su Raspadori: “E’ un attaccante, ha qualità, sente la porta, è rapidissimo in area e ha tecnica e tiro. Per me è più seconda punta ma anche come prima si destreggia bene. E’ ovvio che in un 4-3-3 come punta centrale si fa preferire Osimhen, per caratteristiche. Da esterno Raspadori è limitato, ma si fa valere anche in quella e in altre posizioni“.