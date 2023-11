Gazzetta – Rendimento opposto tra casa e trasferta: il dato

Il Napoli è una squadra dal doppio volto e lo certificano i risultati tra casa e trasferta.

L’edizione odierna de La Gazzetta ne ha parlato stamane, dando un focus sui dati statistici e un’anticipazione sul ritiro prepartita di Napoli-Empoli: “C’è una notevole differenza fra rendimento casalingo (2 vinte 2 pareggiata e 3 perse) ed esterno (6-2-0) del Napoli. Si è discusso anche della questione ritiro prepartita, per favorire la concentrazione dei giocatori e in vista della partita di domenica con l’Empoli c’è una novità: la squadra andrà in ritiro anche in casa (cosa però che non ha fatto ieri sera) per via del fatto che si giocherà alle 12.30. Comunque segnali”.