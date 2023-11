Mattino – Rinnovo Osimhen: l’agente non è disposto a un ulteriore incontro senza avere certezze

Il rinnovo di Victor Osimhen continua a essere oggetto di discussione in casa Napoli. Tra giocatore e società il clima sembra essere disteso, ma ancora non si riesce a trovare un’intesa per prolungare il contratto.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che l’agente Roberto Calenda non abbia intenzione di recarsi a un ulteriore incontro (sarebbe il tredicesimo) con il club senza avere certezze sul futuro del nigeriano e sul fatto che la sua volontà, in qualche modo, venga rispettata e accontentata.

Dopo un’estate intera trascorsa a trattare, serve una svolta per non rischiare di vendere il giocatore a un prezzo nettamente inferiore rispetto al suo valore.