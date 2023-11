Lucariello: “Di Lorenzo ha scosso Garcia con una frase”

Gianfranco Lucariello storico giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione “I Tirapietre”. Ecco le sue parole: ” Durante la partita con la Salernitana per almeno mezz’ora, è tornato il vecchio Napoli dello scorso anno, anche se i granata sono un avversario modesto. Elmas ha segnato e su questo ha avuto ragione Garcia, ma il cambio è discutibile perchè Kvaratskhelia è uno dei migliori talenti europei e non lo toglierei mai a cuor leggero”.

Ha aggiunto: “Garcia gode di una specie di intoccabilità, o se si vuole spiritualità, che gli ha conferito il presidente. Mi dà l’impressione di di non avere una precisa idea sul turn over. Lo vedo in confusione dal punto di vista tecnico tattico. Mi è piaciuta la frase del capitano Di Lorenzo che ha scosso Garcia dicendo che il Napoli deve vincere lo scudetto, questa cosa ha scosso Rudi Garcia. Ricordo una battuta di Boskov prima di Francoforte a chi gli chiese se era difficile, rispose: “Tedeschi sono sempre tedeschi”.