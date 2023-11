Mediaset – Bonucci: “Il Napoli è una grande squadra, ma vogliamo i 3 punti”

Leonardo Bonucci, difensore dell’Union Berlino, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del match di Champions Napoli-Union Berlino. Ecco cosa ha dichiarato:

“Credo non sia capitato a nessuno di fare 12 partite senza mai fare un punto, è un momento difficile. Però sono abituato a guardare il lato positivo e giocando ogni tre giorni abbiamo la possibilità di dimostrare che qualcosa sta cambiando. Il nostro è un gruppo sano ed unito e sappiamo cosa dobbiamo fare domani sera, poi nel calcio arrivano questi periodi che però possono cambiare in un attimo. Giocheremo contro una grande squadra che merita grandissimo rispetto, in uno stadio che sarà caldissimo, ma noi veniamo qui per fare risultato. Che accoglienza mi aspetto dopo gli anni alla Juventus? Non mi aspetto applausi, ma credo sia normale. E’ il bello del calcio, l’importante è che non vengano a mancare rispetto ed educazione. Quello è alla base di tutto”.