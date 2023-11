Osimhen domani sarà in tribuna al Maradona per Napoli-Union Berlino

Dopo aver trascorso gli ultimi giorni in Nigeria per cercare di risolvere dei problemi familiari molto delicati ( il cognato, cioè il marito della sorella lamenta un mancato pagamento di alcune commissioni del suo passaggio dal Lille al Napoli), il bomber del Napoli domani rientrerà in città, e quasi sicuramente assisterà alla sfida di Champions League tra gli azzurri e l’Union Berlino. Osimhen quindi è pronto a riabbracciare i suoi compagni di squadra il prima possibile e per continuare le sue terapie. Rudi Garcia spinge per riaverlo il più presto possibile a disposizione per le prossime complicate sfide. Queste le parole di Manuel Parlato giornalista ed inviato di Sportitalia a Napoli, nel corso di SICafè: “Osimhen domani tornerà in città. Certamente sarà in tribuna allo stadio Maradona per assistere alla partita: questa è già una buona notizia”.