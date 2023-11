Krol: “Garcia criticato troppo, il Napoli è in crescita. Napoli-Union Berlino? Vi spiego come battere i tedeschi”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante il programma radiofonico Marte Sport Live.

Krol, in occasione del match di Champions League di domani pomeriggio contro l’Union Berlino, si è espresso così sulla formazione tedesca: “Union Berlino? Contro il Real Madrid hanno disputato un’ottima partita e il Napoli non deve sottovalutarli, in trasferta possono essere ancora più pericolosi”.

Inoltre, l’ex difensore azzurro, ha speso alcune parole anche sull’allenatore dei partenopei, Rudi Garcia: “Secondo me Garcia sta venendo criticato un po’ troppo. Anche Spalletti al primo anno non è stato perfetto, poi ha avuto del tempo e ha vinto lo scudetto. Bisogna dare a Garcia il tempo di lavorare”.

“Il Napoli è in crescita, contro la Salernitana si è visto. La partita di domani non solo sarà fondamentale per la qualificazione matematica agli ottavi di Champions ma anche per poter dare a Garcia la possibilità di dare spazio ad altri giocatori in rosa” aggiunge il tedesco.

L’ex Napoli, infine, risponde anche ad acune domande su voci di mercato che vedono il centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, vicino al Napoli: “Koopmeiners ottimo centrocampista e col vizio del gol. È diverso da Lobotka ma potrebbe giocare sia nella posizione di Zielinski che in quella di Anguissa”.