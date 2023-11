Alvino: “Raspadori è un talento puro, Linstrom? Non so che ruolo abbia”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo alla rosa del club azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Fino a qualche settimana fa sentivo dire che Raspadori giocasse perché raccomandato da De Laurentiis. Poi a rispondere a questo chiacchiericcio è stato il campo che è l’ultimo giudice. Raspadori è un talento, è on fire e quindi è giusto che giochi. Lindstrom? Garcia vuole il sacrifico e la copertura in fase di non possesso. Qualcuno mente sapendo di mentire sul ruolo del calciatore. Non so se sia un esterno o una mezz’ala o un trequartista”.