Sosa: “Contro la Salernitana la prestazione c’è stata, non avrei mai sostituito Kvara”

Durante la trasmissione “La Partita dei Campioni”, in onda su Tele A, il Pampa Sosa ha detto la sua in merito al successo del Napoli contro la Salernitana.

Queste le parole dell’ex azzurro: “La vittoria ce l’aspettavamo, la prestazione c’è stata anche se Garcia ci dà sempre modo di parlare con le sostituzioni, perché molti parleranno del cambio di Kvaratskhelia, uno che vogliamo sempre vedere in campo e che io non avrei mai sostituito. La prestazione c’è stata, forse una delle migliori del Napoli. Ochoa è stato il migliore della Salernitana e Meret invece senza voto perché non è stato quasi impegnato, forse solo all’inizio un colpo di testa facile. Merito è della squadra anche se ogni tanto quell’abbassarsi in area forse è per scelta, bisognerebbe chiederlo a Garcia“.