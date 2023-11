Dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Alla domanda sullo scudetto, l’allenatore bianconero ha risposto così: “Davanti c’è una squadra costruita da anni per vincere gli scudetti, cioè l’Inter. Poi ci sono altre squadre come Milan e Napoli che sono più avanti di noi. Non dobbiamo esaltarci, mancano tante partite. Il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions“.