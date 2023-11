Marelli: “Il gol di Raspadori andava annullato, il Var non poteva intervenire, ecco il motivo”

L’ex arbitro Luca Marelli ha parlato ai microfoni di Dazn del primo gol del Napoli, di cui si è tanto lamentato Filippo Inzaghi. La rete di Raspadori sarebbe da annullare perché arriva dopo un fuorigioco di Olivera, il Var non poteva intervenire per segnalarlo. Queste le sue parole: “Sul gol del Napoli tutto parte da una rimessa laterale, sugli sviluppi della stessa c’è un fuorigioco di Olivera di circa mezzo metro. Successivamente la Salernitana recupera il pallone e c’è quindi un’azione differente, poi ancora un’altra quando il Napoli recupera la palla. La rete andava annullata, ma sul campo, non dal Var che non poteva intervenire. Doveva intervenire il guardalinee sul primo fuorigioco di Olivera. Ecco perché da protocollo la rete andava convalidata, ma tutto nasce da un fuorigioco ad inizio azione, questo episodio macchia la prova della sestina arbitrale”.