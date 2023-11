Arriva un’altra sconfitta nel pomeriggio per l’Union Berlino, che per la dodicesima volta di fila viene sconfitto. Ancora una volta la squadra di Fischer non riesce a chiudere la crisi nera, ed anche con l’Eintracht Francoforte perde, stavolta per 3-0, portando a otto il numero di KO consecutivi in Bundes. La squadra della capitale tedesca mercoledì deve affrontare il Napoli di Rudi Garcia al Maradona.