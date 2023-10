Improta: “Il Napoli doveva acquistare un centrale difensivo importante. Vi dico cosa penso di Lindstrom”

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, programma radiofonico di Kiss Kiss Napoli.

Il ds Improta spiega il suo punto di vista riguardo il reparto difensivo del Napoli e la sostituzione di Kim: “Secondo me, il Napoli quest’estate doveva acquistare un difensore centrale importante per sostituire Kim; Natan, nonostante stia dimostrando il suo valore lo sta facendo con calma. Bisognava trovare un nome adatto alla squadra campione d’Italia”.

L’ex centrocampista del Napoli si esprime anche sul nuovo acquisto Lindstrom: “Lindstrom non è un esterno, ma un trequartista. Con le poche presenze in campo ha fatto percepire quelle che sono le sue caratteristiche. Il ragazzo ha voglia di dimostrare quanto vale, ma per me non è adatto sulla fascia”.