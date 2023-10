Napoli, Raspadori fa una cosa che al Napoli non riusciva da tanto

Doveva essere la notte di Leao contro Kvaratskhelia, invece è stata quella di Giroud e Raspadori, ne parla Il corriere dello sport.

“Raspadori s’è l’è sudato quel gol su punizione, uno dei gesti diventati ormai rari in Serie A tra coccodrilli, barriere folte, e scarsità di falli al limite dell’area, sono in via d’estinzione, non si vedono quasi più. Su punizione diretta, tra l’altro, il Napoli non segnava dal 3 aprile 2021 (Mertens contro il Crotone). In Serie A, invece I’ultimo risaliva al gol di Candreva contro l’Udinese (27 maggio)”