Garcia: “Cajsute a Verona è stato tra i migliori in campo, Elmas ha fatto bene a Berlino. Anguissa non ha i 90 minuti”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera al Maradona contro il Milan. Il francese ha parlato di Anguissa, che sembra aver quasi del tutto recuperato dall’infortunio subito con la Fiorentina. Il camerunense non ha i 90 minuti, e potrebbe essere sostituito da uno tra Cajuste e Elmas. Queste le parole del tecnico francese: “Cajuste a Verona è stato tra i migliori in campo, ma a Berlino non lo è stato, però non perde la mia fiducia per un pezzo di gara. Poi c’è anche Elmas che ha fatto bene quando è entrato a Berlino. Anguissa non ha i 90 minuti, se inizia poi dovrà uscire o se non inizia potrà avere i minuti giusti per riprendere il ritmo”.