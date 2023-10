Mazzarri rivela: “Napoli? Sono tranquillo. Presto parlerò”

Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, sembrerebbe essere stato uno dei profili contattati da Aurelio De Laurentiis nel corso dell’ultima sosta delle Nazionali per cercare un sostituto di Rudi Garcia. Il tecnico, intervistato a Radio Cusano Campus, ha confermato questo interesse: “Napoli? Per il momento sono tranquillo. Hanno vinto, dunque la situazione sembra rientrata”. Ha poi aggiunto: “Mi rimetto in gioco, tra un paio di giorni uscirà una mia intervista su un quotidiano sportivo che ha sede nella Capitale e dirò un po’ di cose”.