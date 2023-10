Repubblica: “Ottima prova del duo Natan-Rrahmani in Champions. Saranno riconfermati col Milan”

Ottima prova difensiva del duo Natan-Rrahmani contro l’Union Berlino. Coppia inedita, prima volta insieme, hanno ben figurato in Champions e si preparano a scendere nuovamente in campo contro il Milan domenica. Questo è quanto riporta l’edizione odierna della Repubblica: “Buona prova difensiva martedì del Napoli che ora può sorridere. La coppia Natan-Rrahmani ha neutralizzato al meglio la compagine tedesca e ha costretto Meret ad un unico intervento. Il Kosovaro, dopo un mese fuori, sta tornado ai suoi livelli, Natan da oggetto misterioso sta diventando sempre più importante. Forte fisicamente, veloce e non butta mai il pallone, il brasiliano ha superato anche Ostigard nelle gerarchie e Garcia si fida molto di lui. I due saranno riconfermati anche domenica contro il Milan, esame importante per capire la tenuta della difesa nei match importanti”.