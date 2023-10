Incocciati: “Napoli-Milan? Entrambe hanno bisogno di vincere per non rischiare. Su Kvara e Leao…”

Giuseppe Incocciati, ex calciatore di Milan e Napoli, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.it, in vista della sfida di domenica sera dove si affronteranno proprio le sue due ex squadre.

L’ex attaccante inizia commentando la sua esperienza come calciatore con la maglia di entrambi i club, affermando di avere bei ricordi di questo match: “Quando ho conosciuto Maradona, giocavo al Milan, mentre lui era al suo primo anno in Italia. Fu un’emozione particolare vedere giocare il numero uno al Mondo. Quella partita finì 1-0, vincemmo grazie ad una mia rete”.

Inoltre, l’ex bomber italiano esprime la sua opinione sul paragone Kvaratskhelia-Leao: “Entrambi giocano sulla stessa fascia; Kvara riesce a puntare l’uomo e superarlo, dunque, nello stretto, preferisco il georgiano, ma Leao ha enormi potenzialità, con la sua velocità a campo aperto è impressionante”.

Infine, risponde ad alcune domande sul match che vedrà protagoniste Napoli e Milan domenica sera al Maradona: “Napoli-Milan? Entrambe vogliono e hanno bisogno di vincere. Se il Milan dovesse perdere, dopo le sconfitte di Inter e Juventus, entrerebbe nel tunnel delle critiche. Il Napoli, invece, ci è già passato. In caso di sconfitta rischia di rientrarci”.