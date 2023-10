De Maggio: “Kvaratskhelia? Diventerà più forte di Kakà. Vi spiego…”

Valter De Maggio, giornalista sportivo e direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni del programma radiofonico Radio Goal.

Il giornalista, durante il suo intervento, ha fatto un paragone molto interessante. Ecco le sue parole: “Secondo me Kvaratskhelia diventerà più forte di Kakà. Kvara, al suo primo anno in Italia, ha vinto lo scudetto con il Napoli. La stessa cosa è accaduta a Kakà.

Lo supererà nel momento in cui dovesse accettare di andare al Real Madrid, proprio come accadde per il brasiliano. L’unica differenza tra lui e il georgiano è che Kakà con il Brasile ha vinto un Mondiale, ma Kvara che colpe ne ha se è nato in Georgia?”

Poi si esprime anche sui nuovi arrivati: “Secondo me il Napoli ha un tesoro, ed è Lindstrom; invece, per quanto riguarda Natan, mi stanno sorprendendo i suoi interventi, nonostante il momento di difficoltà dopo il gol subito dall’Union Berlino, annullato poco dopo”.