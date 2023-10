Corbo: “Voglio capire bene cosa sia successo con Osimhen, se De Laurentiis dovesse multarlo è perché vuole cederlo”

Il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli di Osimhen. Si è parlato dell’intervista rilasciata dal calciatore nigeriano ieri su Twitch. Queste le sue parole: “Sono molto perplesso e voglio capire bene cos sia successo con Osimhen. Il fatto che il calciatore sia stato deriso sui social dalla società secondo me rappresenta per lui una ferita ancora aperta. Ci vuole linea di buonsenso sulla multa per l’intervista su Twitch, con De Laurentiis che dica di no alla sanzione, visto che ha detto solo cose positive sul Napoli. Altrimenti, se dovesse essere multato, potrebbe diventare un pretesto e farebbe capire che la società vuole cederlo. De Laurentiis potrebbe fargli un richiamo orale e basta, altrimenti si tratterebbe di una manovra per allentare i legami e cederlo”.